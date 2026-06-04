Χανιά: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αναδοχής για τα παιδιά της 25χρονης Ρομά – Ποια είναι η κατάσταση του κακοποιημένου 3χρονου κοριτσιού

Θετικά είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας της 3χρονης που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά τη φερόμενη κακοποίησή της. Την ίδια ώρα, τα τρία αδέλφια της, ηλικίας 8 ετών, 6 ετών και 10 μηνών, παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας των τριών παιδιών κρίνεται ιδιαίτερα καλή. Παράλληλα, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει μεριμνήσει για την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη, εξασφαλίζοντας την παρουσία κοινωνικής λειτουργού, εκπαιδευτικού και εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, ώστε να καλύπτονται οι καθημερινές ανάγκες τους μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μέλλον τους.

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Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την αναδοχή των παιδιών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ζητήσει από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων να προχωρήσει σε έρευνα του άμεσου και ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Θα αργήσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και για τα τέσσερα παιδιά, προκειμένου να εξακριβωθεί η βιολογική τους συγγένεια και να ταυτοποιηθούν οι φυσικοί τους γονείς. Ωστόσο, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη μητέρα της 3χρονης και ο 26χρονος σύντροφός της κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης