Lufthansa: Αεροσκάφος «κάθισε» στον μπροστινό τροχό στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (Βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης το απόγευμα της Πέμπτης (04/06), όταν υπέστη βλάβη ένα αεροπλάνο Boeing 787 της Lufthansa στο μπροστινό σκέλος και κατέρρευσε με αποτέλεσμα το ρύγχος του αεροσκάφους να καταλήξει στο έδαφος.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 4, 2026

Σε μία πύλη του αεροδρομίου ήταν παρκαρισμένο το αεροπλάνο της Lufthansa, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροσκάφος ήταν καινούργιο (μόλις ενός έτους) και επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πτήση LH450 από Φρανκφούρτη στο Λος Αντζελες. Η πτήση ακυρώθηκε.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS— Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε το συμβάν. Όπως μετέδωσε το Bloomberg News, τη στιγμή του περιστατικού δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος. Ωστόσο, παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο αν υπήρξαν τραυματισμοί.