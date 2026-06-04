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Lufthansa: Αεροσκάφος «κάθισε» στον μπροστινό τροχό στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (Βίντεο)

Ερευνώνται τα αίτια του περιστατικού

Lufthansa: Αεροσκάφος «κάθισε» στον μπροστινό τροχό στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (Βίντεο)
Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης το απόγευμα της Πέμπτης (04/06), όταν υπέστη βλάβη ένα αεροπλάνο Boeing 787 της Lufthansa στο μπροστινό σκέλος και κατέρρευσε με αποτέλεσμα το ρύγχος του αεροσκάφους να καταλήξει στο έδαφος.

Σε μία πύλη του αεροδρομίου ήταν παρκαρισμένο το αεροπλάνο της Lufthansa, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροσκάφος ήταν καινούργιο (μόλις ενός έτους) και επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πτήση LH450 από Φρανκφούρτη στο Λος Αντζελες. Η πτήση ακυρώθηκε.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε το συμβάν. Όπως μετέδωσε το Bloomberg News, τη στιγμή του περιστατικού δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος. Ωστόσο, παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο αν υπήρξαν τραυματισμοί.

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