Καλοκαιρινή άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούται κάθε εργαζόμενος και πότε καταβάλλεται το επίδομα

Σημαντικές αλλαγές και μεγαλύτερη ευελιξία φέρνει το 2026 στον προγραμματισμό της θερινής άδειας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο που απλοποιεί τις διαδικασίες, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφα τα δικαιώματα των μισθωτών.

Η κυριότερη μεταρρύθμιση αφορά τη δυνατότητα κατάτμησης της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, κατόπιν συμφωνίας ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη.

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Πλέον, οι μισθωτοί δεν υποχρεούνται να εξαντλούν τις ημέρες ανάπαυσης σε μία ενιαία θερινή περίοδο, αλλά μπορούν να μεταφέρουν μέρος αυτών για το φθινόπωρο ή τον χειμώνα.

Ωστόσο, η νέα ρύθμιση θέτει σαφή όρια ελάχιστης διάρκειας για κάθε τμήμα της άδειας, προς αποφυγή απεριόριστης κατάτμησης:

Για πενθήμερη εργασία: Τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Για εξαήμερη εργασία: Τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Παράλληλα, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, καταργείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να προαναγγέλλουν τις άδειες του προσωπικού στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός του χρόνου αδείας παραμένει προϊόν συνεννόησης των δύο μερών, με την Επιθεώρηση Εργασίας να διατηρεί τον ρόλο του διαιτητή σε περιπτώσεις διαφωνιών.

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται;

Το δικαίωμα λήψης της κανονικής άδειας συνδέεται άρρηκτα με την καταβολή του επιδόματος αδείας, το οποίο υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι τακτικές αποδοχές.

Τόσο ο μισθός της άδειας όσο και το επίδομα προκαταβάλλονται υποχρεωτικά στον εργαζόμενο κατά την έναρξη των διακοπών του.

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Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το χρονικό διάστημα απασχόλησης εντός του έτους, με τα εξής ανώτατα όρια:

Έμμισθοι (μισθωτοί): Έως μισός μηνιαίος μισθός.

Έως μισός μηνιαίος μισθός. Ημερομίσθιοι / Ωρομίσθιοι / Αμειβόμενοι με ποσοστά: Έως 13 ημερομίσθια.

Εάν η σχέση εργασίας τερματιστεί με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, οικειοθελής αποχώρηση) πριν ο εργαζόμενος λάβει την άδεια που δικαιούται, ο εργοδότης υποχρεούται να του καταβάλει στο ακέραιο τις αντίστοιχες αποδοχές και το επίδομα αδείας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούστε

Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας κλιμακώνονται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας και το σύστημα απασχόλησης:

Πενθήμερη Απασχόληση

1ο έτος εργασίας: 20 ημέρες

20 ημέρες 2ο έτος (συμπλήρωση 12μήνου): 21 ημέρες

21 ημέρες 3ο έτος έως τη συμπλήρωση 10ετίας: 22 ημέρες

22 ημέρες 10+ έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη συνολικά: 25 ημέρες

25 ημέρες 25ετής προϋπηρεσία: 26 ημέρες

Εξαήμερη Απασχόληση