Γαλλία: Σορός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου χάθηκε η 11χρονη Lyhanna

Εντοπίστηκε μία σορός σήμερα, Πέμπτη (04/06), κοντά στη Φλεράνς, στην περιοχή Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της 11χρονης Lyhanna.

Ειδικότερα, η σορός εντοπίστηκε περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από την Φλοράνς, εκεί όπου είδαν την 11χρονη τελευταία φορά ζωντανή. Σύμφωνα με όσα γράφει η εφημερίδα Le Figaro, η σορός εντοπίστηκε μέσα σε ένα σιλό σιτηρών, σε εργοστάσιο που ήταν κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του BFMTV, οι αρχές στη Γαλλία έχουν ήδη ενημερώσει τους γονείς, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξετάσεις και αναλύσεις ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα της σορού.

Υπενθυμίζεται ότι η Lyhanna αγνοείται από τις 29 Μαΐου και τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο πατέρα φίλη της, έξω από το σχολείο. Συγκεκριμένα πρόκειται για το αυτοκίνητο του Ζερόμ Μπαρελά, 41 ετών, ο οποίος συνελήφθη και αποκαλύφθηκε ότι είχε σε βάρος του τέσσερις καταγγελίες, όπου οι τρεις ήταν για βιασμό.

Οι τρεις καταγγελίες

Οι δικαστικές αρχές της Γαλλίας έφεραν στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες σχετικά με τις καταγγελίες που βαραίνουν τον 41χρονο.

Η ακατάλληλη συμπεριφορά με μαθήτρια λυκείου το 2020

Διοικητικό στέλεχος του λυκείου Maréchal-Lannes, δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της 11χρονης, «επικοινώνησε αυθόρμητα με την Αστυνομία για να αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος είχε απολυθεί το 2020, όταν εργαζόταν εκεί ως υπάλληλος καθαριότητας», δήλωσε η εισαγγελέας.

«Λόγω ακατάλληλης σχέσης με μαθήτρια λυκείου» είχε γίνει αυτή η απόλυση, ενώ διεξάγονται επείγοντες έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν είχε αναφερθεί τότε το περιστατικό στις δικαστικές αρχές, διότι η εισαγγελία δεν έχει εντοπίσει σχετική δικογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Δεκέμβριο του 2017 μία μητέρα τον κατήγγειλε για σχέση με την 17χρονη κόρη της. Η 17χρονη όμως δήλωσε στις Αρχές ότι η σχέση τους ήταν συναινετική.

Η πρώτη καταγγελία για βιασμό το 2022

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2022 έγινε η πρώτη επίσημη καταγγελία για βιασμού, όπου αφορούσε πράξεις που φέρεται το 2020 σε βάρος ενός 7χρονου τότε παιδιού, μέσα στο σπίτι του υπόπτου. Η καταγγελία μπήκε στο αρχείο το 2024, ωστόσο η εισαγγελική λειτουργός ανακοίνωσε ότι θα επανεξεταστεί αυτή η υπόθεση.

Η δεύτερη καταγγελία βιασμού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη μία καταγγελία είχε υποβληθεί στις 22 Αυγούστου 2025 από τη μητέρα της Ρόζα (ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται για την προστασία της ανήλικης), η οποία αφορά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της κόρης της, γεννημένης το 2014. Σύμφωνα με τη μήνυση, τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2025 στην κατοικία του υπόπτου.

Όπως αναφέρεται, εννέα μήνες μετά την υποβολή της καταγγελίας, ο φερόμενος δράστης δεν είχε ακόμη κληθεί να καταθέσει από τις αρμόδιες αρχές. Σε δηλώσεις της στο BFMTV, η μητέρα του παιδιού περιέγραψε τη συναισθηματική της κατάσταση όταν πληροφορήθηκε τις αποκαλύψεις της κόρης της, λέγοντας ότι «κατέρρευσε» μόλις έμαθε τι είχε συμβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τρίτη καταγγελία βιασμού

Η εισαγγελική αρχή γνωστοποίησε αυτή την εβδομάδα την ύπαρξη ακόμη μίας καταγγελίας, η οποία αφορά υπόθεση βιασμού ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το BFMTV, πρόκειται για μήνυση που υπέβαλε ο Νικολά Λ., καταγγέλλοντας πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν σε βάρος της κόρης του.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι η κοινωνική λειτουργός που παρακολουθούσε την ανήλικη είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές από τον Μάρτιο του 2026. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε άμεσα με τις αρχές όταν διαπίστωσε ότι ο Ζερόμ Μπαρελά συγκαταλεγόταν στους βασικούς υπόπτους για την εξαφάνιση της 11χρονης.