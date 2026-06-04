Κύπρος: Η Αννίτα Δημητρίου επανεξελέγη πρόεδρος της Βουλής

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου επανεξελέγη σήμερα πρόεδρος της κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας.

Η κ. Δημητρίου εξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη θητεία με τις 17 ψήφους του ΔΗΣΥ, τις 8 του ΔΗΚΟ και τις 4 της Άμεσης Δημοκρατίας.

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Ο ανθυποψήφιός της, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, έλαβε 19 ψήφους, τις 17 του ΑΚΕΛ και τις 4 του Άλματος. Οι βουλευτές του ΕΛΑΜ τήρησαν αποχή στον γύρο αυτό.

Νωρίτερα, στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας η κ. Δημητρίου εξασφάλισε 21 ψήφους από τον ΔΗΣΥ και την Άμεση Δημοκρατία (17 από τον ΔΗΣΥ και 4 από την Άμεση Δημοκρατία), ενώ ο κ. Στεφάνου έλαβε 19 ψήφoυς, τις 15 του ΑΚΕΛ και τις τέσσερεις των βουλευτών του κινήματος «Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ο οποίος έλαβε τις 8 ψήφους του κόμματός του και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου με επίσης 8 ψήφους του κόμματός του, δεν προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε γύρω στις 4 το απόγευμα, υπό την προεδρία του μεγαλύτερου σε ηλικία βουλευτή Ζαχαρία Κουλία, με τη διαβεβαίωση των 56 βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων.