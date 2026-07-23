Κουβέιτ: Σειρήνες συναγερμού για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυραύλους και drones» από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
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