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Conference League: Όλα τα αποτελέσματα του Β’ προκριματικού γύρου

Πρώτο γκολ του Στράτου Σβάρνα με τη Ράκουφ

Conference League: Όλα τα αποτελέσματα του Β’ προκριματικού γύρου
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Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ράκουφ Τσενστοχόβα πέτυχε ο Στράτος Σβάρνας, συμβάλλοντας στη νίκη της πολωνικής ομάδας με 3-1 επί της Βαλέτα, στο πλαίσιο των πρώτων αγώνων του Β’ προκριματικού γύρου του Conference League.

Ο 28χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 90ό λεπτό, σκοράροντας με κεφαλιά και βάζοντας την υπογραφή του στην επικράτηση της ομάδας του.

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Από ελληνικής πλευράς, ο Παναθηναϊκός απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης, επικρατώντας εκτός έδρας της Πάκσι με 2-1, ενώ ξεχώρισαν ακόμη η ευρεία νίκη του Άγιαξ με 4-1 επί της Βοϊβοντίνα, το 3-3 της Κοπεγχάγης στην έδρα της Πολισία και το εντυπωσιακό 5-0 της Ελσίνκι απέναντι στην Κοουλρέιν.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

ΑγώναςΣκορ
Πάκσι – Παναθηναϊκός1-2
Ράκουφ – Βαλέτα3-1
Βοϊβοντίνα – Άγιαξ1-4
Μπασακσεχίρ – Ίντερ Τούρκου1-1
Πολισία – Κοπεγχάγη3-3
Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο – Μπράγκα0-1
FCSB – Άουντα2-3
Χάποελ Τελ Αβίβ – Λουντογκόρετς2-0
Ριέκα – Ντέρι Σίτι1-0
Μπόρατς – Πετροκούμπ3-0
Παρτίζαν – Ούνα Στρασέν4-0
Ελσίνκι – Κοουλρέιν5-0
RFS – Βέστρι4-1
Σέλμπουρν – Νόμε Κάλγιου5-2

Πότε διεξάγονται οι ρεβάνς

Οι αγώνες ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το τριήμερο 28, 29 και 30 Ιουλίου, όταν θα κριθούν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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