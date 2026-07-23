Conference League: Όλα τα αποτελέσματα του Β’ προκριματικού γύρου

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ράκουφ Τσενστοχόβα πέτυχε ο Στράτος Σβάρνας, συμβάλλοντας στη νίκη της πολωνικής ομάδας με 3-1 επί της Βαλέτα, στο πλαίσιο των πρώτων αγώνων του Β’ προκριματικού γύρου του Conference League.

Ο 28χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 90ό λεπτό, σκοράροντας με κεφαλιά και βάζοντας την υπογραφή του στην επικράτηση της ομάδας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από ελληνικής πλευράς, ο Παναθηναϊκός απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης, επικρατώντας εκτός έδρας της Πάκσι με 2-1, ενώ ξεχώρισαν ακόμη η ευρεία νίκη του Άγιαξ με 4-1 επί της Βοϊβοντίνα, το 3-3 της Κοπεγχάγης στην έδρα της Πολισία και το εντυπωσιακό 5-0 της Ελσίνκι απέναντι στην Κοουλρέιν.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Αγώνας Σκορ Πάκσι – Παναθηναϊκός 1-2 Ράκουφ – Βαλέτα 3-1 Βοϊβοντίνα – Άγιαξ 1-4 Μπασακσεχίρ – Ίντερ Τούρκου 1-1 Πολισία – Κοπεγχάγη 3-3 Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο – Μπράγκα 0-1 FCSB – Άουντα 2-3 Χάποελ Τελ Αβίβ – Λουντογκόρετς 2-0 Ριέκα – Ντέρι Σίτι 1-0 Μπόρατς – Πετροκούμπ 3-0 Παρτίζαν – Ούνα Στρασέν 4-0 Ελσίνκι – Κοουλρέιν 5-0 RFS – Βέστρι 4-1 Σέλμπουρν – Νόμε Κάλγιου 5-2

Πότε διεξάγονται οι ρεβάνς

Οι αγώνες ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το τριήμερο 28, 29 και 30 Ιουλίου, όταν θα κριθούν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.