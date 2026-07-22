Ενδέκατη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, εκρήξεις και στην Τεχεράνη – Προειδοποίηση Ρούμπιο για το Ορμούζ

Εκτός ορίων οδηγείται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να σφυροκοπούν για 11η συνεχόμενη νύχτα ιρανικούς στόχους.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό, ενώ αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας.

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Νέα αμερικανικά πλήγματα για 11η συνεχόμενη νύχτα

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «ολοκλήρωσαν επιτυχώς» νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, για «11η συνεχόμενη νύχτα».

Οι βομβαρδισμοί, που νωρίτερα ανακοινώθηκε πως άρχισαν στις 19:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 02:00 ώρα Ελλάδας), «ολοκληρώθηκαν» στις 20:15 (03:15), διευκρίνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). https://t.co/EeB7qK4aYX July 22, 2026

Κατά την ανακοίνωση, στοχοποιήθηκαν «κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού», προκειμένου να μειωθεί η «ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ». American forces are carrying out a widespread series of airstrikes across western Iran tonight, with dozens of explosions reported so far. pic.twitter.com/b52bZXmGmC— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 21, 2026

Εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές του Ιράν

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου.

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Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακούγονται πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα των περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων. AAA fire seen over the Iranian capital, Tehran, tonight. pic.twitter.com/qYAAtOC1He ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 22, 2026

Κατά το dpa, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.

Νέες αναφορές για εκρήξεις σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις και η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

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Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, κάτοικοι της Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις. Παράλληλα, το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στο νότιο τμήμα της Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Επίσης, το ημιεπίσημο πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη σε περιοχές του Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλείται το πρακτορείο, οι εκρήξεις ενδέχεται να συνδέονται με αμερικανικά πλήγματα σε δύο τοποθεσίες.

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Λίγο αργότερα, το Fars ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις γύρω από το Σιρίκ, επίσης στο νότιο Ιράν.

Νέες απειλές από την Τεχεράνη

Ηανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, καθώς και των συμμάχων τους, θα αποτελέσουν στόχο, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα συνιστούσε «επέκταση του πολέμου» στην ευρύτερη περιοχή.

Τραμπ: «Δεν τελειώσαμε με το Ιράν» – Προειδοποίηση για νέα χτυπήματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «πολύ σύντομα» και «πολύ έντονα» την περιοχή όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί ιρανικές πυρηνικές φυγοκεντρητές.

«Αν φεύγαμε τώρα, θα χρειαζόταν στο Ιράν 20 ή 25 χρόνια για να ανοικοδομηθεί. Δεν τελειώσαμε καθόλου, δεν φεύγουμε τώρα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν στον Λευκό Οίκο.

Νέες επιθέσεις στον Κόλπο – Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Την ίδια ώρα, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του Κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά.

Το Κουβέιτ ανέφερε ότι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής, προκαλώντας πυρκαγιές. Οι αρχές της χώρας χαρακτήρισαν το περιστατικό ως την τέταρτη παρόμοια επίθεση μέσα σε ισάριθμες ημέρες.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή για την επίθεση εναντίον του πετρελαιοφόρου Kaifa στο Στενό του Ορμούζ.

Στο Μπαχρέιν, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν νέα ιρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες προειδοποίησης και οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία.

Ρούμπιο: Επικίνδυνο να επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει το στενό του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε σήμερα ότι εάν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγξει το στενό του Ορμούζ θα δημιουργηθεί «επικίνδυνο προηγούμενο», με ευρύτερες συνέπειες, πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχει αναζωπυρωθεί και πάλι.

«Εάν δημιουργούσαμε προηγούμενο στη Μέση Ανατολή όπου ένα έθνος-κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοΐας, να επιβάλλει τέλη διέλευσης και να ανατινάσσει πλοία που δεν το πληρώνουν, θα δημιουργούσαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα επαναλαμβανόταν σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνόδου των επικεφαλής της διπλωματίας του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.

Χέγκσεθ: O πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 37,5 δισ. δολάρια

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχουν κοστίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ τη Γερουσία.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση που είχε κάνει δημόσια ο υπουργός.

Ο κ. Χέγκσεθ είπε σε μέλη της Γερουσίας πως το μέγεθος αυτό συμπεριλαμβάνει κάποιες διαστάσεις των επιχειρήσεων και αναμενόμενα κόστη ως την 30ή Σεπτεμβρίου. Δεν ξεκαθάρισε πώς ακριβώς προκύπει ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στις αρχές Μαρτίου πως υπολογιζόταν ότι τις πρώτες έξι ημέρες του πολέμου, ο οποίος άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, το κόστος ανερχόταν σε 11,3 δισεκ. δολάρια.

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του υπουργού Χέγκσεθ –που πήγε σε επιτροπή της Γερουσίας αρμόδια για τις δημόσιες πιστώσεις μαζί με τον αρχηγού του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων πτέραρχο Νταν Κέιν– κατά την οποία απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου μετά την επανέναρξη του πολέμου αυτόν τον μήνα.

Επισήμως, ο αριθμός των απωλειών του στρατού των ΗΠΑ στη σύρραξη αυξήθηκε σε 17 το σαββατοκύριακο, ωστόσο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προεξοφλούν πως λείψανα που βρέθηκαν σε βάση στην Ιορδανία η οποία χτυπήθηκε ανήκουν σε δέκατο όγδοο νεκρό μέλος τους. Πάντα κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, έχουν επίσης τραυματιστεί κάπου 430 στρατιωτικοί, περίπου εκατό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών, ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς ελαφριά.

Ανησυχία Γκουτέρες για την κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω του εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Σύμφωνα με τον Ντουζαρίκ, οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν ήδη γίνει αισθητές σε χώρες της περιοχής, όπως το Ιράν, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, η Συρία, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, η Υεμένη, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Γκουτέρες εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε πολιτικές υποδομές στο Ιράν, μεταξύ των οποίων πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής υπό κατασκευή και μονάδα αφαλάτωσης. Spokesman for the Secretary-General of the UN Stephane Dujarric:



🔴Secretary-General will travel to Syria later this week at the invitation of the government of Syria. In Damascus, he will meet with President Ahmed Al-Sharaa, as well as other government officials including the… pic.twitter.com/oRKiKTvx5u— Arab News (@arabnews) July 21, 2026

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του και για επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο Κουβέιτ και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ μετέφερε το μήνυμα του γενικού γραμματέα ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

«Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στεφάν Ντουζαρίκ, μεταφέροντας τη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες.