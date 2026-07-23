“Φωτιά” στη Μέση Ανατολή: Νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν με 2 νεκρούς – Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά τάνκερ

Δεν έχει τέλος η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν τα ξημερώματα της Πέμπτης 23/7 ακόμα έναν γύρο πληγμάτων κατά του Ιράν, για δωδέκατη διαδοχική νύχτα.

Την ίδια ώρα, ένταση καταγράφεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων.

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Ο στρατός των ΗΠΑ εξαπολύει νέα σειρά βομβαρδισμών στο Ιράν – 2 νεκροί και 11 τραυματίες

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ουάσιγκτον) ότι εξαπέλυσε νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Στις 17:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας), δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων (…) Η αποστολή θα συνεχιστεί προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», συμπεριλαμβανομένου του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). BREAKING: CENTCOM has released footage of the airstrikes conducted tonight in southern Iran. According to the released footage, the following targets were destroyed: fishing boats and a bulldozer. The bulldozer's driver was also killed after the vehicle was struck by an AGM-114R2… pic.twitter.com/DvX2Eo1cTX July 23, 2026

Παράλληλα, το ιρανικό δίκτυο SNN μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από αμερικανική αεροπορική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ (Shalamcheh), στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, ενώ οι αρχές ασφαλείας διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Χουζεστάν επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Εκρήξεις σε Χουζεστάν, Χορμοζγκάν και Μπουσέρ

Ανταποκρίσεις από το Ιράν αναφέρουν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν, Χορμοζγκάν και Μπουσέρ.

Στη Χουζεστάν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επλήγησαν αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η πόλη Ραμσίρ, όπου φέρεται να αποτέλεσε στόχο βιομηχανική εγκατάσταση, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις κοντά στην Αχβάζ και στο Μαχσάχρ, σημαντικό λιμάνι της περιοχής.

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Στην επαρχία Χορμοζγκάν, εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ, η οποία βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Στη Μπουσέρ, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι στόχος έγινε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη.

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Οι Χούθι έπληξαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά θάλασσα

Το κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι έπληξε με μη επανδρωμένα συστήματα και πυραύλους «δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια» στην Ερυθρά θάλασσα, μερικά 24ωρα αφού ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο.

Το σιιτικό κίνημα Ανσαραλά –πιο γνωστό στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του–, που πρόσκειται στο Ιράν, ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης», ο στρατιωτικός του βραχίονας, «διεξήγαγαν επιτυχή στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό», προσθέτοντας πως επρόκειτο για τα σκάφη Encelia και Layla. Πρόσθεσε ότι ανάγκασε άλλα δέκα να κάνουν αναστροφή.

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Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Encelia υπέστη ζημιές κατά τη διέλευσή του από την Ερυθρά Θάλασσα. BIG: First Saudi oil tanker reportedly hit by Houthi missile near Yemen, engulfed in flames. pic.twitter.com/R3nG7FSdW1— Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, επικαλούμενο αξιωματούχο της Γενικής Αρχής Μεταφορών, το πλοίο χτυπήθηκε ενώ έπλεε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στην πλώρη του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Αντίθετα, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει τους ισχυρισμούς των Χούθι για επίθεση και στο δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Layla.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανέφερε ότι τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστου» τύπου «βλήμα» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας, προσθέτοντας ότι προκλήθηκε «πυρκαγιά (…) που προσπαθεί να σβήσει το πλήρωμα». Additional documentation from the Saudi oil tanker that caught fire earlier after being hit by Ansarallah fire from Yemen.



Saudi Arabia is now being blockaded by Yemen as a retaliation to it's continuous, still ongoing 11 years blockade on Yemen. pic.twitter.com/0DHeg1QPbZ— Middle East Observer (@ME_Observer_) July 22, 2026

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των Χούθι ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε σαουδαραβικά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, διευρύνοντας τις απειλές τους κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το Ιράν λέει πως σταμάτησε τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς, με δελτίο Τύπου του σώματος το οποίο αναμετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τα τρία τάνκερ προσπαθούσαν να «περάσουν από τη ναρκοθετημένη νότια διαδρομή του στενού του Ορμούζ», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, αλλά «αφού το ένα εξερράγη και πήρε φωτιά, τα άλλα δύο έκαναν γρήγορα αναστροφή», κατά την ανακοίνωση.

Η Τεχεράνη έκλεισε ξανά το στενό του Ορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων, μετά την αναζωπύρωση του πολέμου με τις ΗΠΑ. Εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή τέλους διέλευσης για τα πλοία του εμπορικού ναυτικού. Εξάλλου, το διάστημα που είχε ανοίξει, δεν επέτρεπε να χρησιμοποιείται παρά μόνο μια διαδρομή, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει «εντελώς κλειστό όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή», τόνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης. «Κανένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο δεν θα μπαίνει ούτε θα βγαίνει» και «αν οποιοδήποτε πλοίο παραπλανηθεί από την Αμερική και προσπαθήσει να περάσει χωρίς συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα υφίσταται την ίδια τύχη», πρόσθεσαν.