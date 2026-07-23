Καιρός: Έρχεται αλλαγή σκηνικού με καταιγίδες, χαλάζι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού την Παρασκευή 24 Ιουλίου, καθώς μετά το τριήμερο έντονης ζέστης αναμένεται η διέλευση ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία θα φέρει βροχές, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε αρκετές ηπειρωτικές αλλά και νησιωτικές περιοχές, ενώ τοπικά αναμένεται να είναι ισχυρά, με αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και ισχυρές ριπές ανέμου.

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Σχήμα 1. Χάρτης αθροιστικού υετός 3-ώρου για τα διάστημα 15:00 – 18:00 της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026.

Σχήμα 2. Χάρτης αθροιστικού υετός 3-ώρου για τα διάστημα 18:00 – 21:00 της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυροί άνεμοι έως και 6 μποφόρ θα πνέουν τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τις συνθήκες στις θαλάσσιες περιοχές και να αυξήσει τον κυματισμό.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η μεταβολή του καιρού θα είναι αισθητή σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, βάζοντας τέλος στο πρόσφατο κύμα υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησε τις τελευταίες ημέρες.