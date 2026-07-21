Τραμπ: «Πολύ σύντομα» μπορεί να χτυπήσουμε το Pickaxe Mountain στο Ιράν

Νέα κλιμάκωση στη ρητορική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής επίθεσης στην υπόγεια εγκατάσταση του Pickaxe Mountain.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ένα αμερικανικό πλήγμα στην περιοχή είναι «πολύ πιθανό» να πραγματοποιηθεί σύντομα, ενώ υποστήριξε πως η ιρανική πλευρά δεν έχει τη δυνατότητα να το αποτρέψει.

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Οι δηλώσεις του έγιναν όταν ρωτήθηκε για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ενδέχεται να έχει μεταφέρει φυγοκεντρητές στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν τη νέα πυρηνική εγκατάσταση, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον δεν σχεδιάζει να αποχωρήσει άμεσα από την ευρύτερη περιοχή.

Τι είναι το Pickaxe Mountain

Το Pickaxe Mountain βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Νατάνζ και θεωρείται μία από τις ισχυρότερα προστατευμένες υπόγειες εγκαταστάσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Στην περιοχή έχουν κατασκευαστεί βαθιά συγκροτήματα σηράγγων, τα οποία βρίσκονται κάτω από ορεινό όγκο και θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολο να καταστραφούν ακόμη και με ειδικά όπλα διάτρησης οχυρωμένων στόχων.

Η εγκατάσταση είχε γνωστοποιηθεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ως μελλοντική μονάδα συναρμολόγησης φυγοκεντρητών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για διαπραγματεύσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνησή του δεν ενδιαφέρεται στην παρούσα φάση να ξεκινήσει συνομιλίες με την Τεχεράνη.

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Όπως είπε, το Ιράν επιθυμεί συνάντηση με την αμερικανική πλευρά, ωστόσο η ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας υπήρχε πριν από τη νέα κλιμάκωση.

Άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του διαλόγου, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

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Μήνυμα Τραμπ προς τους Χούθι

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους Χούθι της Υεμένης, μετά τις απειλές τους για ναυτικό αποκλεισμό πλοίων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον θα απαντήσει στρατιωτικά σε περίπτωση που η οργάνωση επιχειρήσει να υλοποιήσει τις προειδοποιήσεις της.

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Οι Χούθι είχαν προηγουμένως καλέσει μέσω ασυρμάτου εμπορικά πλοία που σχετίζονται με τη Σαουδική Αραβία να μην εισέλθουν στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Αναφορά και στη Χεζμπολάχ

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη Χεζμπολάχ.

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Όπως δήλωσε, οι ΗΠΑ και η κυβέρνηση του Λιβάνου εξετάζουν σχέδια για την αποδυνάμωση της οργάνωσης και την απομάκρυνσή της από το νότιο τμήμα της χώρας, με τη συμμετοχή και άλλων κρατών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε διαδικασία αποχώρησης από τον Λίβανο, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών.