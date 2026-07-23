Πότε παίζουν ξανά Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Οι ημερομηνίες, οι ώρες και τα κανάλια των ρεβάνς

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους επόμενους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έκαναν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με τις δύο ελληνικές ομάδες να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη με 2-1 επί της Πάκσι στην Ουγγαρία, θα υποδεχθεί την ουγγρική ομάδα την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στο ΟΑΚΑ, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:30. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ και το COSMOTE SPORT.

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Την ίδια ημέρα αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε προβάδισμα μετά το 3-2 επί της Ντιναμό Κιέβου. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα την Πέμπτη 30 Ιουλίου, με ώρα έναρξης 20:30, ενώ θα μεταδοθεί από το OPEN και το COSMOTE SPORT.

Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες κρατούν πλέον την τύχη στα χέρια τους, καθώς με θετικά αποτελέσματα στις έδρες τους θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για παρουσία στις League Phases της UEFA.