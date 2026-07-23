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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, στην τοπική κοινότητα Λιβάδι

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι
DEBATER NEWSROOM

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στη Θεσσαλονίκη.

   Λίγο νωρίτερα είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, με 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, έχοντας τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργων του δήμου Θέρμης.

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   Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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