Πυρκαγιά στην Ισπανία: Εκκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη (βίντεο)

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, οδήγησε στην εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω Χ.

«Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ», οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

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🚨🔥 #IncendioForestal | ​Se declara un incendio entre Almorox (Toledo) y Villa del Prado (Madrid). Activado el Nivel 2 de emergencia.



​⚠️ MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:

▪️ Desalojada la urb. El Encinar del Alberche.

▪️ Cortada la M-403 en el cruce con Villa del Prado.



​#IFAlmorox… pic.twitter.com/OAXuthFi5l— Guardia Civil (@guardiacivil) July 22, 2026

Οι ισπανικές αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP