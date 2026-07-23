Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Τσεχία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα δυστύχημα με ελικόπτερο που μετέφερε συνολικά 5 στρατιώτες, σε απόσταση 200 χλμ νοτιοανατολικά της Πράγας, στην Τσεχία, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο τον στρατό.

«Ένα ελικόπτερο Venom συντρίβη στην 22α αεροπορική βάση του Νάμεστ ναντ Οσλάβου», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της Τσεχίας στο Χ.

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«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να φροντίσουμε τους τραυματίες. Βρισκόμαστε επίσης σε επαφή με την οικογένεια του νεκρού στρατιωτικού, στην οποία προσφέρουμε κάθε αναγκαία βοήθεια», συμπλήρωσε.

Η αστυνομία ενημερώθηκε σχετικά με το δυστύχημα λίγο μετά το μεσημέρι τοπική ώρα, δήλωσε στο τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων CTK η εκπρόσωπος Τύπου της περιφερειακής αστυνομίας Ντάνα Κίρτκοβα. Czech News Agency (CTK)

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Τσεχίας Ζάρομιρ Ζούνα απηύθυνε, με μήνυμά του στο Χ, τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες, τους συγγενείς και τους συναδέλφους» του θύματος.

Μια ερευνητική επιτροπή συστάθηκε για να καθορίσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η Τσεχία αγόρασε οκτώ Venom και τέσσερα Viper το 2019, με τα δύο τελευταία αεροσκάφη να έχουν παραδοθεί τον Ιούνιο του 2024.

πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP