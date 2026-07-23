Covid-19: Αποζημίωση 283.000 ευρώ σε 30χρονο για σοβαρές επιπλοκές μετά από εμβολιασμό

Αποζημίωση ύψους 283.000 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε 30χρονο άνδρα, ο οποίος υπέστη σοβαρές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό του κατά της Covid-19.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, ο 30χρονος παρουσίασε βαρύτατα προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων εγκεφαλικό επεισόδιο και έμφραγμα, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και να του αναγνωριστεί ποσοστό αναπηρίας 89%.

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Η απόφαση του δικαστηρίου έκανε δεκτή την αγωγή του, επιδικάζοντας αποζημίωση 283.000 ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά το σκεπτικό της απόφασης, κρίθηκε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του εμβολιασμού και της βλάβης που υπέστη ο ενάγων.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για δικαστική κρίση που αφορά συγκεκριμένο περιστατικό και αξιολογήθηκε με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη υπόθεση και δεν μεταβάλλει τις γενικές επιστημονικές αξιολογήσεις για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της Covid-19, οι οποίες εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλης κλίμακας δεδομένα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.