Δύο έφηβες νεκρές στη Νέα Υόρκη κάνοντας subway surfing

Δύο κορίτσια βρέθηκαν νεκρά πάνω σε βαγόνι του μετρό της Νέας Υόρκης, σε μια τραγική υπόθεση που αναδεικνύει τους κινδύνους του «subway surfing», της επικίνδυνης πρακτικής κατά την οποία έφηβοι ανεβαίνουν στην οροφή ή στις πλαϊνές πλευρές των τρένων για να βιντεοσκοπήσουν τον εαυτό τους.

Ο πρόεδρος της NYC Transit, Δημήτριος Κρίχλοου, χαρακτήρισε τους θανάτους τραγωδία και τόνισε: «Το να ανεβαίνεις πάνω σε ένα τρένο δεν είναι σέρφινγ – είναι αυτοκτονία. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους».

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι η καρδιά του ραγίζει για τις οικογένειες των κοριτσιών και χαρακτήρισε το περιστατικό ως σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων της επικίνδυνης μόδας. 📰 Tragédia em Nova York

Το 2023 και το 2024, τουλάχιστον 18 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη λόγω του subway surfing. Το 2025, πριν από τον θάνατο των δύο κοριτσιών, είχαν σημειωθεί άλλοι τρεις θάνατοι.

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, η αστυνομία της Νέας Υόρκης χρησιμοποιεί drones για την παρακολούθηση των τρένων, με τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς να αναφέρει ότι φέτος οι αρχές έχουν ήδη «σώσει 52 άτομα».

Παράλληλα, γίνονται νομικές κινήσεις κατά των εταιρειών κοινωνικών μέσων. Η Νόρμα Ναζάριο, μητέρα ενός 15χρονου που σκοτώθηκε το 2023 κάνοντας subway surfing, κατέθεσε αγωγή εναντίον των ByteDance, TikTok και Meta, υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες προωθούν περιεχόμενο που ενθαρρύνει επικίνδυνες προκλήσεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο των παιδιών. Η υπόθεση εκκρεμεί στα δικαστήρια.