Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης εξετάζει τη… σύλληψη Νετανιάχου

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάντι συζήτησε την νομική δυνατότητα σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο, μια πιθανότητα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ.

«Πιστεύω ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» είπε ο Μαμντάντι σε μια συνέντευξή τους στην εφημερίδα New York Times που δημοσιεύτηκε σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη,όπως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά συζητά το θέμα με τις αρχές της Νέας Υόρκης.

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«Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το μεγάλο, ετήσιο ραντεβού των ηγετών απ’ όλον τον κόσμο, φιλοξενείται κάθε Σεπτέμβριο στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο δήμαρχος είχε υποσχεθεί και στο παρελθόν ότι θα έστελνε την αστυνομία της πόλης να εκτελέσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος καταζητούμενων ηγετών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα από το ΔΠΔ, όπως είναι ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντάνι Ντάνον, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, απάντησε αμέσως στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας ότι ο Μαμντάνι επιλέγει να «τροφοδοτεί την εχθρότητα και να κυνηγά τα πρωτοσέλιδα επιτιθέμενος στο κράτος του Ισραήλ».

«Αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, θα μιλήσει με υπερηφάνεια ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και θα διατρανώσει ενώπιον όλου του κόσμου την αλήθεια του Ισραήλ καθώς και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του να υπερασπίζεται τους πολίτες του», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ζοχράν Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι κατά βάθος μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες».

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Ο Μαμντάνι, που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος, είχε ήδη χαρακτηρίσει στο παρελθόν το Ισραήλ «καθεστώς απαρτχάιντ», καταγγέλλοντας την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας ως «γενοκτονία». Έχει επίσης ταχθεί επανειλημμένα κατά του αντισημιτισμού.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), με έδρα τη Χάγη, έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της ισραηλινής επίθεσης που διεξήχθη ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

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πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP