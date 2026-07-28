Ισπανία: Στους 14 οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία – Κατέληξε γυναίκα με εγκαύματα στο 70% του σώματός της

Στους 14 ανήλθαν οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 9 Ιουλίου στην Ανδαλουσία, καθώς μία γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα υπέκυψε στα τραύματά της.

Η γυναίκα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Σεβίλλης, έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 70% του σώματός της. Οι ισπανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την εθνικότητά της.

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Η πιο φονική πυρκαγιά των τελευταίων 20 ετών

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αλμερίας, στη νότια Ισπανία, και αποτελεί τη φονικότερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στην εθνική οδό, στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος, και εξαπλώθηκε με ταχύτητα περίπου 100 μέτρων ανά λεπτό.

Η ταχύτητα εξάπλωσης εγκλώβισε αρκετούς ανθρώπους μέσα στα οχήματά τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Οι περισσότεροι νεκροί ήταν ξένοι

Σχεδόν όλα τα θύματα ήταν αλλοδαποί, με τους περισσότερους να προέρχονται από τη Βρετανία και το Βέλγιο, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Νέος συναγερμός λόγω καύσωνα

Την ίδια ώρα, η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ήδη αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί νέες ανθρώπινες απώλειες.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) προειδοποιεί ότι από την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε επίπεδο που χαρακτηρίζεται «ακραίο».