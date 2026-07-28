Αποκλειστικό DEBATER: Η φωτιά στην Πάρο όπως φαίνεται από την Τήνο – Συγκλονιστικές εικόνες μέσα στη νύχτα

Το DEBATER εξασφάλισε αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην Πάρο, καταγράφοντας το πύρινο μέτωπο όπως διακρίνεται από την Τήνο.

Στις εικόνες διακρίνεται η έντονη λάμψη από τις φλόγες να φωτίζει τον νυχτερινό ορίζοντα, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πυρκαγιάς, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Δείτε αποκλειστικό βίντεο του DEBATER

Η μάχη συνεχίζεται όλη τη νύχτα

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται αδιάκοπα, καθώς μετά τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα αποχώρησαν και το βάρος έπεσε στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν 66 πυροσβέστες, με 4 ομάδες Δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 16 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τις πρωινές ώρες αναμένεται νέα ενίσχυση με ακόμη 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα από τη Ραφήνα.

Ορατή η πυρκαγιά από την Τήνο

Το γεγονός ότι οι φλόγες είναι ορατές ακόμη και από την Τήνο, αρκετά ναυτικά μίλια μακριά, καταδεικνύει τη μεγάλη έκταση του μετώπου και την ένταση της πυρκαγιάς.

Οι αποκλειστικές εικόνες του DEBATER αποτυπώνουν τη δύσκολη νύχτα που περνούν οι κάτοικοι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν την προσπάθεια να περιορίσουν το μέτωπο πριν από το πρώτο φως της ημέρας, όταν θα ξεκινήσουν εκ νέου οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Δείτε τις φωτογραφίες: