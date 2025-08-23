Ο πρίγκιπας Χάρι προκάλεσε αντιδράσεις κάνοντας σέρφινγκ σε τεχνητή πισίνα

Οι οικολογικές πεποιθήσεις του πρίγκιπα Χάρι αμφισβητήθηκαν μετά από ένα βίντεο που δημοσίευσε η Μέγκαν Μαρκλ, στο οποίο ο δούκας του Σάσεξ εμφανίζεται να κάνει σέρφινγκ σε τεχνητή πισίνα.

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε στο Instagram, ο Χάρι κάνει σέρφινγκ φορώντας καπέλο μπέιζμπολ, ενώ η Δούκισσα του Σάσεξ σχολίασε στη λεζάντα: «Διακόπτουμε το κανονικό μας πρόγραμμα για να σας μεταφέρουμε αυτό το σημαντικό μήνυμα».

Ωστόσο, φίλοι του σέρφινγκ και ακτιβιστές για το περιβάλλον αμφισβήτησαν τη στάση του Χάρι, επισημαίνοντας ότι ταξίδεψε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το παραθαλάσσιο σπίτι του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια για να χρησιμοποιήσει μια τεχνητή σχολή σέρφινγκ.

«Ο οικολογικός “πολεμιστής” Χάρι, που ζει στην Καλιφόρνια, οδηγεί προς το εσωτερικό της χώρας για να πάει σε μια σχολή που χρειάζεται τεράστια ενέργεια για να δημιουργήσει κύματα», σχολίασε ένας χρήστης.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι σέρφινγκ, είναι απλά κρουαζιέρα πάνω σε μια τεχνητή μηχανή κυμάτων», ενώ ένας τρίτος σημείωσε: «Ουάου, σέρφινγκ σε τεχνητό κύμα ενός μέτρου. Τρομερό, φίλε!».

