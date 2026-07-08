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Συγκλονιστικά βίντεο από τον ετοιμόρροπο ουρανοξύστη στο Μανχάταν – Λύγισε κολόνα στον 21ο όροφο

Οι Αρχές έχουν εκκενώσει τους γύρω δρόμους

Συγκλονιστικά βίντεο από τον ετοιμόρροπο ουρανοξύστη στο Μανχάταν – Λύγισε κολόνα στον 21ο όροφο
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Ανησυχία επικρατεί στη Νέα Υόρκη, καθώς ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης σε δρόμο του Μανχάταν βρίσκεται υπό κατάρρευση, με αποτέλεσμα την εκκένωση όλων των γύρω δρόμων.

Ο ουρανοξύστης, πρώην κτίριο της Pfizer, παρέμενε ασταθές και συνέχιζε να κινείται ακόμη και ώρες αργότερα, αφού μία δομική κολόνα λύγισε στον 21ο όροφο και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και άλλα δομικά προβλήματα, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

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«Το κτίριο παραμένει ασταθές», δήλωσε ο Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τρίτης, καθώς παρατηρήθηκε περαιτέρω μετακίνηση σε μία από τις κολόνες από τη στιγμή που έφτασαν οι δημοτικές αρχές. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση».

Ο ουρανοξύστης της δεκαετίας του 1970 στο Μανχάταν ενδέχεται πλέον να καταρρεύσει, καθώς όπως διαπίστωσαν εμπειρογνώμονες πέντε όροφοι «λύγισαν» με εμφανή καθίζηση στο 21ο και 22ο επίπεδο. 

Το κτίριο των 38 ορόφων βρίσκεται στη γωνία της 42ης Οδού και της 2ης Λεωφόρου στο Μανχάταν, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ. Στέγαζε προηγουμένως τα κεντρικά γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο μεγάλου έργου ανακαίνισης.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι δάπεδα έγερναν μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου. Κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, 130 πυροσβέστες και μέλη ιατρικών υπηρεσιών.

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Εργάτης κατέγραψε τη ζημιά ενώ δούλευε στο εργοτάξιο του ουρανοξύστη, ενημερώνοντας ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων που απομακρύνθηκαν.

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Προσθήκη περισσότερων από δώδεκα ορόφων στην κορυφή του ουρανοξύστη προβλέπουν τα σχέδια της υπό εξέλιξη ανακαίνισης για να δημιουργηθεί συγκρότημα με περισσότερες από 1.600 διαμερίσματα.

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Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν πιθανά στατικά προβλήματα για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα.

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