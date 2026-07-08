Συγκλονιστικά βίντεο από τον ετοιμόρροπο ουρανοξύστη στο Μανχάταν – Λύγισε κολόνα στον 21ο όροφο

Ανησυχία επικρατεί στη Νέα Υόρκη, καθώς ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης σε δρόμο του Μανχάταν βρίσκεται υπό κατάρρευση, με αποτέλεσμα την εκκένωση όλων των γύρω δρόμων.

Ο ουρανοξύστης, πρώην κτίριο της Pfizer, παρέμενε ασταθές και συνέχιζε να κινείται ακόμη και ώρες αργότερα, αφού μία δομική κολόνα λύγισε στον 21ο όροφο και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και άλλα δομικά προβλήματα, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

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«Το κτίριο παραμένει ασταθές», δήλωσε ο Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τρίτης, καθώς παρατηρήθηκε περαιτέρω μετακίνηση σε μία από τις κολόνες από τη στιγμή που έφτασαν οι δημοτικές αρχές. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση».

This is what happens when you rush the biggest office-to-residential conversion in NYC history.

A $720 million construction loan from Madison Realty Capital, and they couldn’t even keep the structural columns from buckling? Nathan Berman’s Metro Loft and David Werner wanted to… pic.twitter.com/pL2P2mr7zu— April Color (@ColorApril) July 7, 2026