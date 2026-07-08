Συγκλονιστικά βίντεο από τον ετοιμόρροπο ουρανοξύστη στο Μανχάταν – Λύγισε κολόνα στον 21ο όροφο
Οι Αρχές έχουν εκκενώσει τους γύρω δρόμους
Ανησυχία επικρατεί στη Νέα Υόρκη, καθώς ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης σε δρόμο του Μανχάταν βρίσκεται υπό κατάρρευση, με αποτέλεσμα την εκκένωση όλων των γύρω δρόμων.
Ο ουρανοξύστης, πρώην κτίριο της Pfizer, παρέμενε ασταθές και συνέχιζε να κινείται ακόμη και ώρες αργότερα, αφού μία δομική κολόνα λύγισε στον 21ο όροφο και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και άλλα δομικά προβλήματα, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.
«Το κτίριο παραμένει ασταθές», δήλωσε ο Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τρίτης, καθώς παρατηρήθηκε περαιτέρω μετακίνηση σε μία από τις κολόνες από τη στιγμή που έφτασαν οι δημοτικές αρχές. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση».
This is what happens when you rush the biggest office-to-residential conversion in NYC history.
A $720 million construction loan from Madison Realty Capital, and they couldn’t even keep the structural columns from buckling? Nathan Berman’s Metro Loft and David Werner wanted to… pic.twitter.com/pL2P2mr7zu— April Color (@ColorApril) July 7, 2026
Ο ουρανοξύστης της δεκαετίας του 1970 στο Μανχάταν ενδέχεται πλέον να καταρρεύσει, καθώς όπως διαπίστωσαν εμπειρογνώμονες πέντε όροφοι «λύγισαν» με εμφανή καθίζηση στο 21ο και 22ο επίπεδο.
Το κτίριο των 38 ορόφων βρίσκεται στη γωνία της 42ης Οδού και της 2ης Λεωφόρου στο Μανχάταν, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ. Στέγαζε προηγουμένως τα κεντρικά γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο μεγάλου έργου ανακαίνισης.
Video from a worker inside the Midtown building shows columns buckled and multiple silver beams bent moments before multiple floors caved in. See the latest: https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/6GW521Pc5T— PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι δάπεδα έγερναν μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου. Κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, 130 πυροσβέστες και μέλη ιατρικών υπηρεσιών.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Video on the ground shows chaos as commuters try to navigate street closures due to a Midtown building caving in. See the latest: https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/1bIayKdMN5— PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026
Εργάτης κατέγραψε τη ζημιά ενώ δούλευε στο εργοτάξιο του ουρανοξύστη, ενημερώνοντας ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων που απομακρύνθηκαν.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Video from inside the former Pfizer headquarters at 235 East 42nd Street shows steel columns buckling on the 21st floor of the 37-story Midtown Manhattan tower under construction.— Sinan Tuncdemir (@tuncdemirsinan2) July 8, 2026
Mayor Zohran Mamdani: "The building remains unstable… this is an extremely serious situation." pic.twitter.com/7X7Zkg5WGa
Προσθήκη περισσότερων από δώδεκα ορόφων στην κορυφή του ουρανοξύστη προβλέπουν τα σχέδια της υπό εξέλιξη ανακαίνισης για να δημιουργηθεί συγκρότημα με περισσότερες από 1.600 διαμερίσματα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν πιθανά στατικά προβλήματα για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα.
πηγή στην Google
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