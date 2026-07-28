Νέο βίντεο της Σαβάνα Γκάθρι προς τους απαγωγείς της μητέρας της: «Πείτε μας πού να ψάξουμε»

Σε μια νέα, ιδιαίτερα συγκινητική δημόσια έκκληση προχώρησε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, απευθυνόμενη στους ανθρώπους που οι Αρχές θεωρούν υπεύθυνους για την απαγωγή της μητέρας της, Νάνσι Γκάθρι, η οποία εξαφανίστηκε πριν από σχεδόν έξι μήνες στην Αριζόνα των ΗΠΑ.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιογράφος περιέγραψε τον εφιάλτη που βιώνει η οικογένειά της και απηύθυνε προσωπική έκκληση στους απαγωγείς.

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«Σας παρακαλώ, κάντε το σωστό. Βοηθήστε μας να τη βρούμε. Πείτε μας πού να ψάξουμε. Πιστεύω πραγματικά ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κάνει κανείς το σωστό», ανέφερε χαρακτηριστικά. View this post on Instagram A post shared by Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

Η εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε την 1η Φεβρουαρίου 2026 από το σπίτι της, κοντά στο Τουσόν της Αριζόνα. Οι αμερικανικές Αρχές εκτιμούν ότι έπεσε θύμα απαγωγής, καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε έναν μασκοφόρο άνδρα έξω από την κατοικία της λίγο πριν από την εξαφάνισή της.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας, του FBI και εκατοντάδων εθελοντών, η γυναίκα δεν έχει εντοπιστεί και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η οικογένεια δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειες

Η Σαβάνα Γκάθρι έχει επανειλημμένα απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις για πληροφορίες σχετικά με την τύχη της μητέρας της, ενώ η οικογένεια έχει προσφέρει αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της. Το FBI έχει επίσης ανακοινώσει ξεχωριστή αμοιβή για χρήσιμες πληροφορίες, με την έρευνα να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.