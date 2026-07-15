Ο θρυλικός πιλότος “Σάλι” του ποταμού Χάντσον διαγνώστηκε με Αλτσχάϊμερ – “Βρίσκομαι στην αρχή αυτού του μακρύ ταξιδιού”

Με τη νόσο του Αλτσχάιμερ διαγνώστηκε ο θρυλικός πιλότος Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ Γ΄, ο οποίος προσγείωσε με ασφάλεια επιβατικό αεροσκάφος που είχε υποστεί βλάβη στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης το 2009, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Όπως αναφέρει το BBC, ο 75χρονος πρώην πιλότος μοιράστηκε την είδηση στην προσωπική του ιστοσελίδα, γνωστοποιώντας ότι η διάγνωση έγινε πρόσφατα και ότι η νόσος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

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«Προς το παρόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην μου έρχεται εύκολα κάποιο όνομα, ότι ξεχνάω μια ιστορία που μόλις έχω διηγηθεί ή ότι δεν κοιμάμαι τόσο καλά, αλλά βρίσκομαι στην αρχή αυτού του μακρύ ταξιδιού», έγραψε. Λέει ακόμη ότι αυτή η νέα φάση της ζωής του «έθεσε υπό αμφισβήτηση το νόημα της υπηρεσίας» και ότι διαπίστωσε ότι «η απάντηση είναι να μιλάμε ανοιχτά» για τη νόσο.

Η ηρωική προσπάθεια του Σάλενμπεργκ μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με τον Τομ Χανκς στον ρόλο του πιλότου.

Η προσγείωση στον ποταμό Χάντσον

Ο Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ έγινε παγκοσμίως γνωστός στις 15 Ιανουαρίου 2009, όταν ως κυβερνήτης της πτήσης 1549 της US Airways, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης προς τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, κατάφερε να σώσει τις ζωές και των 155 ανθρώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε σμήνος πουλιών, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι δύο κινητήρες. Εκτιμώντας ότι δεν υπήρχε δυνατότητα ασφαλούς επιστροφής στο αεροδρόμιο, ο πρώην πιλότος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στον ποταμό Χάντσον, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιχειρήσεις διάσωσης στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Η ιστορία του μεταφέρθηκε το 2016 στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Sully», στην οποία τον υποδύθηκε ο Τομ Χανκς, ενώ τα τελευταία χρόνια ο Σάλενμπεργκερ δραστηριοποιείται ως ομιλητής, αλλά και ως σύμβουλος σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας.

Στο μήνυμά του μετά τη δημοσιοποίηση της διάγνωσής του, ο ίδιος θυμήθηκε τα λόγια που συνήθιζε να λέει για την πτήση 1549: «Με τα χρόνια, όταν με ρωτούσαν πώς είχε αυτή την επιτυχή κατάληξη η πτήση 1549, απαντούσα ότι “το θάρρος μπορεί να είναι μεταδοτικό“. Εκείνη την ημέρα, αυτό το θάρρος βοήθησε όλους μας να συνεργαστούμε ώστε να βγουν όλοι με ασφάλεια από το αεροπλάνο». Και πρόσθεσε: «Τώρα χρειαζόμαστε αυτό το θάρρος για να δώσουμε μάχη με αυτή την ασθένεια. Πλέον είμαι μέρος μιας μεγαλύτερης κοινότητας μαζί με πολλούς από εσάς και θα δείξουμε θάρρος όλοι μαζί».