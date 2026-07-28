Γερμανία: Η AfD διευρύνει το προβάδισμά της στις δημοσκοπήσεις – Στην πέμπτη θέση το SPD

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί το προβάδισμά της στις δημοσκοπήσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο, έξι εβδομάδες πριν από τις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, σύμφωνα με το τελευταίο «Trendbarometer» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv.

Την ίδια ώρα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υποχωρεί στην πέμπτη θέση, ενώ ο πρόσφατος κυβερνητικός ανασχηματισμός στη Γερμανία δεν φαίνεται να πείθει τη γερμανική κοινή γνώμη.

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Η εικόνα της δημοσκόπησης

Η AfD συγκεντρώνει 27,8%, καταγράφοντας άνοδο μίας ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 21%, χάνοντας μία μονάδα.

Ακολουθούν:

Πράσινοι: 16%

16% Η Αριστερά (Die Linke): 13%

13% SPD: 12%

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ερώτημα για το ποιο κόμμα μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τα προβλήματα της χώρας. Το 15% επιλέγει την AfD, το 12% τη CDU/CSU, ενώ οι Πράσινοι και η Αριστερά συγκεντρώνουν από 6% και το SPD μόλις 5%.

Χαμηλή ικανοποίηση από τον καγκελάριο

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης περιορισμένη εμπιστοσύνη προς τον καγκελάριο, καθώς μόλις το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του, ενώ το 83% εκφράζει δυσαρέσκεια.

Δεν πείθει ο ανασχηματισμός

Παρά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, μόνο ένας στους τέσσερις πολίτες της Γερμανίας θεωρεί ότι θα υπάρξει βελτίωση στη λειτουργία της κυβέρνησης.

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Αντίθετα, το 68% δηλώνει ότι δεν αναμένει καμία ουσιαστική αλλαγή.

Παράλληλα, οι μισοί από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση εκτιμούν ότι ο νέος υπουργός Υγείας, Κάρστεν Λίνεμαν, δεν είναι κατάλληλος για τη θέση.