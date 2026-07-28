Γερμανία: Η AfD διευρύνει το προβάδισμά της στις δημοσκοπήσεις – Στην πέμπτη θέση το SPD
Έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, η AfD παραμένει πρώτη δύναμη σε νέα δημοσκόπηση, ενώ το SPD υποχωρεί στην πέμπτη θέση και ο κυβερνητικός ανασχηματισμός δεν φαίνεται να αλλάζει το κλίμα.
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί το προβάδισμά της στις δημοσκοπήσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο, έξι εβδομάδες πριν από τις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, σύμφωνα με το τελευταίο «Trendbarometer» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv.
Την ίδια ώρα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υποχωρεί στην πέμπτη θέση, ενώ ο πρόσφατος κυβερνητικός ανασχηματισμός στη Γερμανία δεν φαίνεται να πείθει τη γερμανική κοινή γνώμη.
Η εικόνα της δημοσκόπησης
Η AfD συγκεντρώνει 27,8%, καταγράφοντας άνοδο μίας ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 21%, χάνοντας μία μονάδα.
Ακολουθούν:
- Πράσινοι: 16%
- Η Αριστερά (Die Linke): 13%
- SPD: 12%
Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ερώτημα για το ποιο κόμμα μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τα προβλήματα της χώρας. Το 15% επιλέγει την AfD, το 12% τη CDU/CSU, ενώ οι Πράσινοι και η Αριστερά συγκεντρώνουν από 6% και το SPD μόλις 5%.
Χαμηλή ικανοποίηση από τον καγκελάριο
Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης περιορισμένη εμπιστοσύνη προς τον καγκελάριο, καθώς μόλις το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του, ενώ το 83% εκφράζει δυσαρέσκεια.
Δεν πείθει ο ανασχηματισμός
Παρά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, μόνο ένας στους τέσσερις πολίτες της Γερμανίας θεωρεί ότι θα υπάρξει βελτίωση στη λειτουργία της κυβέρνησης.
Αντίθετα, το 68% δηλώνει ότι δεν αναμένει καμία ουσιαστική αλλαγή.
Παράλληλα, οι μισοί από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση εκτιμούν ότι ο νέος υπουργός Υγείας, Κάρστεν Λίνεμαν, δεν είναι κατάλληλος για τη θέση.
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