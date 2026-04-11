Al Jazeera: Πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Επί τάπητος ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Παρά τα αυστηρά μέτρα περιορισμού διαρροών, αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος κατά το πρώτο δίωρο των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι δύο αντιπροσωπείες εγκατέλειψαν το αρχικό σενάριο των αποκλειστικά έμμεσων επαφών και συναντήθηκαν τελικά στην ίδια αίθουσα. Ο πρώτος κύκλος διαπραγματεύσεων διήρκεσε λίγο λιγότερο από δύο ώρες, ακολούθησε σύντομο διάλειμμα για δείπνο και οι συζητήσεις συνεχίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κρατική ιρανική τηλεόραση μετέδωσε απόψε ότι έχουν ήδη γίνει δύο γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στο Πακιστάν και ένας τρίτος πιθανότατα θα διεξαχθεί «απόψε ή αύριο» Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αποδεχθεί αίτημα της Τεχεράνης για την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, εξέλιξη που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δέκα σημείων που προωθεί το Ιράν με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας.

«Μαξιμαλιστικές θέσεις» αλλά ενδείξεις προσέγγισης

Αν και οι δύο πλευρές ξεκίνησαν με ιδιαίτερα σκληρές διαπραγματευτικές θέσεις, ανώνυμες πηγές αναφέρουν ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος σε επιμέρους ζητήματα, όπως οι εντάσεις γύρω από τις επιθέσεις στο Λίβανο, η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Ένταση στο Ορμούζ και αντικρουόμενες αναφορές

Το κλίμα παραμένει τεταμένο στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, αμερικανικό πολεμικό πλοίο διήλθε από το σημείο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για «εκκαθάριση» της θαλάσσιας οδού από ιρανικές νάρκες.

Αντίθετα, ιρανικά μέσα υποστηρίζουν ότι το ίδιο πλοίο άλλαξε πορεία έπειτα από προειδοποίηση του ιρανικού ναυτικού.

Πακιστάν: Ελπίδες ακόμη και για προσωρινή συμφωνία

Ο υπουργός Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πακιστάν, Αχσάν Ικμπάλ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ακόμη και μια παράταση της εκεχειρίας ή η συνέχιση των συνομιλιών θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι οι δύο πλευρές προσήλθαν σε απευθείας διάλογο δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ υπογράμμισε ότι το διακύβευμα αφορά και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Παρέμβαση Μακρόν για Ορμούζ και Λίβανο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ζητώντας την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την πλήρη τήρηση της εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο. Τόνισε επίσης τη σημασία σεβασμού των κυριαρχικών αποφάσεων της λιβανικής ηγεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Je me suis entretenu avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.



Je l’ai appelé à saisir l’opportunité que représentent les discussions lancées à Islamabad pour ouvrir la voie à une désescalade durable et à un accord exigeant qui apporte des garanties solides… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2026

Πεζεσκιάν: Στόχος η προάσπιση των ιρανικών συμφερόντων

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης στο Πακιστάν έχει πλήρη εντολή να υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων.