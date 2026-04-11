Axios: Αμερικανικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν

Αμερικανικά πολεμικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ για πρώτη φορά μετά την έναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, σε μια κίνηση που – σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο – δεν είχε προηγούμενο συντονισμό με την Τεχεράνη.

Όπως μεταδίδει το Axios, η επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είχε στόχο να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των εμπορικών πλοίων που κινούνται στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι πρόκειται για ενέργεια που επικεντρώνεται στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

Κομβικής σημασίας πέρασμα για την παγκόσμια οικονομία

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ παραμένει καθοριστική, καθώς από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Η ομαλή λειτουργία τους αποτελεί βασικό παράγοντα για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών.

Παρά την ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, για αρκετές ημέρες η διέλευση πλοίων παρέμεινε εξαιρετικά περιορισμένη. Όπως παραδέχθηκαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, πολλά εμπορικά σκάφη απέφευγαν να περάσουν από την περιοχή, υπό τον φόβο πιθανών απειλών.

Τραμπ: Ξεκινήσαμε τον καθαρισμό του Ορμούζ – Στον πάτο της θάλασσας όλα τα ναρκοθετικά πλοία του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι η βασική απειλή που αξιοποιούσε το Ιράν ήταν η πιθανότητα ύπαρξης ναρκών στη θαλάσσια περιοχή.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών από ενδεχόμενες νάρκες, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων οικονομιών όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και ευρωπαϊκές χώρες. BREAKING: Trump:



We’re now starting the process of clearing out the Strait of Hormuz as a favor to Countries all over the World, including China, Japan, South Korea, France, Germany, and many others.



— Clash Report (@clashreport) April 11, 2026

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στο Πακιστάν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης.

Η αμερικανική κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια διασφάλισης της ελευθερίας του εμπορίου και ενίσχυσης του ελέγχου στην περιοχή, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των συνομιλιών.