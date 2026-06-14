Βασίλης Σπανούλης: 5.000 οπαδοί τον υποδέχθηκαν με καπνογόνα στο αεροδρόμιο (Εικόνες)

Περίπου 5.000 οπαδοί του Άρη Betsson βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (14/06) στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” ώστε να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Έλληνας κόουτς προσγειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 στη Θεσσαλονίκη και είδε τον κόσμο του Άρη Betsson να τον αποθεώνει με συνθήματα, τραγούδια και καπνογόνα. Έτσι οι φίλαθλοι της ομάδας έδειξαν στον Βασίλη Σπανούλη τη στήριξη που θα του δώσουν ώστε να επαναφέρει την ομάδα στις παλιές της δόξες.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο GM της ομάδας εκπροσώπησε την διοίκηση της “κίτρινης” ΚΑΕ Νίκος Ζήσης. Επίσης λόγω της αυξημένης κινητικότητας στο αεροδρόμιο, ο Σπανούλης εξήλθε από το Macedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων.

“Άντε αγόρι μου, αυτοκράτορα θα τον κάνουμε πάλι” είπαν στον Βασίλη Σπανούλη οι πρώτοι οπαδοί που βρέθηκαν κοντά του, περνώντας του στο λαιμό ένα κασκόλ της ομάδας, με τον Έλληνα κόουτς να είναι ενθουσιασμένος και να υψώνει στον αέρα τη γροθιά του, πριν μπει στο βαν που τον περίμενε.