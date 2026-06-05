Άρης: Ρίχνει την… βόμβα Κέμ Μπιρτς

Ο Άρης αντεπιτίθεται και ετοιμάζει το ροστέρ για την νέα σεζόν μετά την ιστορική πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη λίγες μέρες πριν με τους Θεσσαλονικείς να είναι έτοιμοι να αποκτήσουν τον Κεμ Μπιρτς.

Όπως μεταδίδουν αρκετά αθλητικά μέσα στην Ελλάδα, οι «κίτρινοι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κεμ Μπιρτς ο οποίος φέτος κάνει εξαιρετική σεζόν με την Φενέρμπαχτσε. Ο βετεράνος σέντερ που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακός αλλά και το NBA θα γίνει η πρώτη μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Άρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα κατέγραψε 43 συμμετοχές, εκ των οποίων 40 ήταν στο αρχικό σχήμα και αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 16 λεπτά ανά αγώνα έχοντας 3.9 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Είχε προηγηθεί εξαετής παρουσία του στο ΝΒΑ με τους Ορλάντο Μάτζικ, τους Τορόντο Ράπτορς όπου αγωνίστηκε σε 282 παιχνίδια, ενώ την περίοδο 2016-17 ήταν στην ομάδα του Ολυμπιακού.