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ΕΛΛΑΔΑ

Μεθώνη: Σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα

Μεθώνη: Σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ
DEBATER NEWSROOM

Σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5.1 ρίχτερ στη Μεθώνη την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026.

Όπως αναφέρει η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, στις 21:17 σημειώθηκε ο σεισμός και είχε επίκεντρο 15 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης.

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Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Καλαμάτα, στην Πύλο, τη Μεθώνη ενώ οι κάτοικοι αναστατώθηκαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

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