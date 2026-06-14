Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ιστορική τηλεθέαση για το ΗΠΑ–Παραγουάη στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 προσέλκυσε 24,9 εκατομμύρια τηλεθεασής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η γαλλική εφημερίδα L ‘Eqipe, συνδύασε τα στοιχεία τηλεθέασης στις ΗΠΑ από τα Fox Sports και Telemundo, τα οποία μετέδωσαν στα αγγλικά και στα ισπανικά τον αγώνα, με αυτόν τον αριθμό να αποτελεί ρεκόρ τηλεθέασης από το συνολικό κοινό των τελικών του NBA μεταξύ των Νίκς Νέας Υόρκης και των Σαν Αντόνιο Σπερς (4-1).

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Συγκριτικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 η τηλεθέαση διπλασιάστηκε. Αξιοσημείωτος είναι ο ενθουσιασμός δεδομένου ότι αυτός είναι ο πιο δημοφιλής αγώνας της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία των ΗΠΑ.

Επίσης στο Fox Sports, η τηλεθέαση αυξήθηκε κατά 106% σε σύγκριση με τους αγώνες της φάσης των ομίλων της εθνικής ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο προσέλκυσε επίσης 70.492 θεατές στις κερκίδες του σταδίου SoFi.