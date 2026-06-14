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Ολυμπιακός: Αποθεώθηκαν οι πρωταθλήτριες Ευρώπης του πόλο έξω από το «Γ. Καραϊσκάκης» – Δείτε εικόνες

Φίλοι του Ολυμπιακού τις υποδέχθηκαν καπνογόνα και συνθήματα

Ολυμπιακός: Αποθεώθηκαν οι πρωταθλήτριες Ευρώπης του πόλο έξω από το «Γ. Καραϊσκάκης» – Δείτε εικόνες
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:02

Απίστευτα συναισθήματα έζησαν οι πρωταθλήτριες Ευρώπης του πόλο γυναικών του Ολυμπιακού καθώς επέστρεψαν στην Ελλάδα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026.

Αρκετός κόσμος του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο του Φαλήρου για να χειροκροτήσουν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης του «Θρύλου».

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Να πούμε πως νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/6), οι οργανωμένοι της ομάδας του Πειραιά απηύθυναν κάλεσμα προς όλον τον κόσμο της ομάδας να προσέλθει στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Δείτε εικόνες: (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

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