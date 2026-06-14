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Σοκ στην Αθήνα: Σκύλος κρεμόταν νεκρός από μπαλκόνι ξενοδοχείου (Εικόνες)

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του

Σοκ στην Αθήνα: Σκύλος κρεμόταν νεκρός από μπαλκόνι ξενοδοχείου (Εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Σκηνές σοκ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρό σκύλο να κρέμεται νεκρό από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην οδό Καρόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Debater το άτυχο σκυλί, φέρεται να έπεσε από 6ο όροφο κτιρίου στις 18:00 το απόγευμα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου ορόφου παρακειμένου ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για την υπόθεση έχει συλληφθεί η ιδιοκτήτρια του σκύλου.

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Φωτογραφία
Φωτογραφία

Το οξύμωρο της υπόθεσης, εκτός του φρικιαστικου θανάτου του ζώου, αποτελεί το γεγονός πως καμία υπηρεσία δεν φέρεται να είναι αρμόδια για την περισυλλογή του με αποτέλεσμα να παραμένει νεκρό για περισσότερες από δύο ώρες.

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