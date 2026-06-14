Σοκ στην Αθήνα: Σκύλος κρεμόταν νεκρός από μπαλκόνι ξενοδοχείου (Εικόνες)

Σκηνές σοκ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρό σκύλο να κρέμεται νεκρό από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην οδό Καρόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Debater το άτυχο σκυλί, φέρεται να έπεσε από 6ο όροφο κτιρίου στις 18:00 το απόγευμα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου ορόφου παρακειμένου ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για την υπόθεση έχει συλληφθεί η ιδιοκτήτρια του σκύλου.

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Το οξύμωρο της υπόθεσης, εκτός του φρικιαστικου θανάτου του ζώου, αποτελεί το γεγονός πως καμία υπηρεσία δεν φέρεται να είναι αρμόδια για την περισυλλογή του με αποτέλεσμα να παραμένει νεκρό για περισσότερες από δύο ώρες.