Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Ένα απρόσμενο πρόβλημα υγείας εμφανίστηκε και μου θύμισε πως στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο»

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν για πρώτη φορά γονείς το Σάββατο (06/06) και πριν προλάβουν να χαρούν το χαρμόσυνο γεγονός η πρώην παίκτρια του “Survivor” πέρασε μια περιπέτεια υγείας.

Το βράδυ της Παρασκευής (12/06) πήρε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη εξιτήριο από το μαιευτήριο, μία εβδομάδα μετά τη γέννηση του γιου της, και μίλησε για τις δύσκολες ώρες που πέρασαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκεί που νόμιζα ότι όλα είχαν τελειώσει… Ότι οι πόνοι, η αγωνία και οι δυσκολίες ανήκαν πια στο παρελθόν. Εκεί που κρατούσα επιτέλους το μωρό μου στην αγκαλιά μου και πίστευα ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, η ζωή είχε άλλα σχέδια. Ένα απρόσμενο πρόβλημα υγείας εμφανίστηκε και μου θύμισε πως στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Παρ’ όλα αυτά, η καθημερινότητα με ένα νεογέννητο δεν σταματά. Οι αγκαλιές, οι θηλασμοί, τα ξενύχτια και όλη αυτή η πρωτόγνωρη αγάπη συνεχίζουν να υπάρχουν πάνω από όλα. Και κάπου εκεί κατάλαβα πως η δύναμη μιας μητέρας είναι κάτι που δύσκολα μπορείς να περιγράψεις μέχρι να το ζήσεις. Δεν ξέρω από πού πηγάζει, αλλά εμφανίζεται κάθε φορά που τη χρειάζεσαι.

Θέλω να ευχαριστήσω τον όμιλο ΙΑΣΩ και όλη την ιατρική ομάδα που ήταν δίπλα μου σε κάθε βήμα, μέχρι να βρεθεί η αιτία και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και φυσικά τον Σάκη, που για άλλη μια φορά δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό μου και ήταν εκεί σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Αλλά και όλους εσάς για τα τόσα μηνύματα στήριξης και αγάπης. Σήμερα, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι εγώ, το μωράκι μου και η οικογένειά μας είμαστε καλά, υγιείς και επιτέλους στο σπίτι μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.