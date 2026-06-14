Βαγγέλης Μαρινάκης: Πριμ 100.000 ευρώ στην πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να δώσει πριν ύψους 100.000 ευρώ στην πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού.

Την απόφαση αυτή έκανε γνωστή στις παίκτριες ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μιχάλης Κουντούρης, την ώρα που οι πρωταθλήτριες Ευρώπης μετέβαιναν με το πούλμαν στο «Γ.Καραϊσκάκης» για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο την κατάκτηση του Champions League.

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Να θυμίσουμε ότι οι ερυθρόλευκες στέφθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους επικρατώντας της Φερεντσβάρος στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.

Οι ερυθρόλευκες έφτασαν στην Ελλάδα νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (14/6/2026) και στη συνέχεια πήγαν στο “Γ. Καραϊσκάκης” για να αποθεωθούν από τον κόσμο του Ολυμπιακού.