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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΣΑΚΚ: “Απαράδεκτη η επίθεση του Τζόουνς στον Ναν”

Καταδίκασε την ενέργει του Ταϊρίκ Τζόουνς στον 5ο τελικό

ΠΣΑΚΚ: “Απαράδεκτη η επίθεση του Τζόουνς στον Ναν”
DEBATER NEWSROOM

Ο ΠΣΑΚΚ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το επεισόδιο που έγινε στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της GBL όπου ο Ταϊρίκ Τζόουνς φαίνεται σε βίντεο να επιτίθεται στον Κέντρικ Ναν.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών χαρακτήρισε απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή την επίθεση του παίκτη του Ολυμπιακού στον Ναν. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού φέρεται να έριξε μπουνιά στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια.

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Αναλυτικά:

«Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας!

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

Τέτοιες συμπεριφορές, δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.

Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.

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Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο», αναφέρει η ανακοίνωση του συνδέσμου.

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