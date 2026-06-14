ΠΣΑΚΚ: “Απαράδεκτη η επίθεση του Τζόουνς στον Ναν”
Καταδίκασε την ενέργει του Ταϊρίκ Τζόουνς στον 5ο τελικό
Ο ΠΣΑΚΚ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το επεισόδιο που έγινε στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της GBL όπου ο Ταϊρίκ Τζόουνς φαίνεται σε βίντεο να επιτίθεται στον Κέντρικ Ναν.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών χαρακτήρισε απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή την επίθεση του παίκτη του Ολυμπιακού στον Ναν. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού φέρεται να έριξε μπουνιά στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια.
Αναλυτικά:
«Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας!
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.
Τέτοιες συμπεριφορές, δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.
Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.
Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο», αναφέρει η ανακοίνωση του συνδέσμου.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις