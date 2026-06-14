Ελβετία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σε πορεία κατά της G7 (Βίντεο)

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στο Εβιάν της Γαλλίας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.

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🔴🇨🇭🔥 EN DIRECT – Premiers débordements à Genève. Des vitrines ont été cassées et une première voiture est en feu. #G7 pic.twitter.com/vuuUg9zbET— SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Anti G7 à Genève : premiers incidents en cours.



Une voiture Tesla a été incendié sur le parcours et une banque a été dégradée. pic.twitter.com/Atz1k9vq0l June 14, 2026

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.

🔴🇨🇭🔥🧨 EN DIRECT – Des policiers antiémeutes sont caillassés par des manifestants anti-G7 à Genève. (TdG) pic.twitter.com/h4xXTZfJX2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 14, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει εργαστεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για ανισότητες.