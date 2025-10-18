Τραυματισμός Παπαγιάννη: Ρήξη χιαστού και τέλος σεζόν για τον Έλληνα σέντερ

Άσχημα νέα για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας σέντερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, με την απουσία του από τα γήπεδα να εκτιμάται γύρω στους οκτώ μήνες, χάνοντας έτσι όλη την υπόλοιπη σεζόν.

Η πτώση του Παπαγιάννη συνέβη περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, σε προσπάθεια για alley-oop κάρφωμα, με την προσγείωσή του να είναι άτσαλη, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό. Αποχώρησε δακρυσμένος από το γήπεδο με φορείο, συνειδητοποιώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως επιβεβαίωσαν οι γιατροί.

Ο διεθνής σέντερ είχε συμμετάσχει σε μόλις πέντε παιχνίδια της Euroleague, με μέσο όρο 2,2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,0 ασίστ σε 14 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Παράλληλα, η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε τον τραυματισμό και του Ερκάν Οσμάνι, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό ώμο στο πρώτο τρίλεπτο του αγώνα και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες.