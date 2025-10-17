Γιώργος Παπαγιάννης: Η στιγμή του σοκαριστικού τραυματισμού του στον αγώνα Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR (Βίντεο)

Έναν σοκαριστικό τραυματισμό υπέστη ο Γιώργος Παπαγιάννης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Έλληνας σέντερ στην προσπάθεια του να καρφώσει τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει δακρυσμένος από το παρκέ για τα αποδυτήρια για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

