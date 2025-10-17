Γιώργος Παπαγιάννης: Η στιγμή του σοκαριστικού τραυματισμού του στον αγώνα Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR (Βίντεο)
Βρέθηκαν άπαντες στο πλευρό του
Έναν σοκαριστικό τραυματισμό υπέστη ο Γιώργος Παπαγιάννης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Ο Έλληνας σέντερ στην προσπάθεια του να καρφώσει τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει δακρυσμένος από το παρκέ για τα αποδυτήρια για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.
Georgios Papagiannis’in sakatlık yaşadığı pozisyon 😞
pic.twitter.com/D37wZRK6O5— Euroleague Time (@euroleague_time) October 17, 2025
