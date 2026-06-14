Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Νωρίς να εκτιμήσουμε αν ο σεισμός στην Μεθώνη είναι ο κύριος»

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος έγραψε «δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Έντονα αισθητός στην Πελοπόννησο, π.χ. στη Μεγαλόπολη αναφέρθηκε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων», για τον σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (14/06).

Στην ανάρτηση του, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επισημαίνει: «Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι» .

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«Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6» καταλήγει.