Ομπράντοβιτς: “Δεν έχω καμία επικοινωνία με την Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω”

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την φημολογία που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό για το μέλλον του καθώς διάφορα δημοσιεύματα τoν συνδέουν με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ομπράντοβιτς μίλησε στο ισπανικό Μέσο “Gigantes”, τονίζοντας πως δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή με τους Καταλανούς.

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«Τι πιστεύω για το φερόμενο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα; Τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν έχει καμία σχέση με εμένα. Το είχα πει και τον Νοέμβριο και το επαναλαμβάνω τώρα. Υπάρχουν φήμες, αλλά μέχρι να τελειώσει ο μήνας δεν πρόκειται να πάρω κάποια οριστική απόφαση» είπε αρχικά ο Ζοτς και συνέχισε:

«Η Μπαρτσελόνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Κανείς, στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω. Ας περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στην Ιταλία, την Ισπανία και αλλού. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις, θα καθίσω να μιλήσω με τον μάνατζέρ μου και μετά θα δούμε».

Καταλήγοντας ο θρύλος της EuroLeague δήλωσε: «Δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική. Δεν έχω πει τίποτα. Πρέπει να σκεφτώ και να αξιολογήσω τα πάντα πριν πάρω μια απόφαση. Το επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω τίποτα για την Μπαρτσελόνα. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, σε μια εξαιρετική πόλη. Θέλουν να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα; Όπως όλες οι μεγάλες ομάδες. Κάθε χρόνο υπάρχουν δώδεκα ή δεκατέσσερις σύλλογοι που στοχεύουν σε αυτό. Είναι απολύτως φυσιολογικό».