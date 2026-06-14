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ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Το ανώτατο όργανο ασφαλείας υποστηρίζει «την οδό του διαλόγου»

Τι δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος

Ιράν: Το ανώτατο όργανο ασφαλείας υποστηρίζει «την οδό του διαλόγου»
ABEDIN TAHERKENAREH/ EPA
DEBATER NEWSROOM

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υποστηρίζει την «οδό του διαλόγου» με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά από κριτική που ασκήθηκε από υπερσυντηρητικούς κατά της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Το Συμβούλιο, το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν, «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ακολουθηθεί η οδός του διαλόγου», τόνισε ο Πεζεσκιάν μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα από την ιστοσελίδα της προεδρίας.

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Το Συμβούλιο λαμβάνει τις «αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο και τις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

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