Τέλος και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ – Προ των πυλών του Ολυμπιακού

Παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα αποτελεί και επίσημα από το απόγευμα της Δευτέρας 1/6 ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο Αμερικάνος γκαρντ που θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την πορεία του με την σέρβικη ομάδα όπως έγινε και επίσημα γνωστό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Codi Miller-McIntyre θα αποχωρήσει από τον σύλλογό μας μετά από δύο αξέχαστες σεζόν.

Φορώντας τη φανέλα με τα κόκκινα και λευκά χρώματα, ο Codi πραγματοποίησε 132 συμμετοχές και αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας μας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βελιγράδι.

Σ’ ευχαριστούμε, Codi, για την αφοσίωση, την προσπάθεια και τον επαγγελματισμό σου. Ευχόμαστε σε σένα και την οικογένειά σου υγεία, ευτυχία και επιτυχία στην καριέρα σου!

Ευχαριστούμε, @codityree