Marca: «Ο Μοντέρο έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα τρία χρόνια»

Στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ζαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια στάθηκε η Marca.

Συγκεκριμένα, με δημοσίευμα τους οι Ισπανοί τονίζουν μεταξύ άλλων πως ο Ολυμπιακός θα πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 500.000 ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιό του.

«Ο Ολυμπιακός έχει ήδη φτάσει σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο. Οι «ερυθρόλευκοι» θα πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 500.000 ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιό του και θα τον υπογράψουν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ωστόσο, δεν μένουν μόνο στον Δομινικανό γκαρντ, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης της φετινής EuroLeague και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης, καθώς ενδιαφέρονται και για τον Μπράξτον Κι» αναφέρει το δημοσίευμα.