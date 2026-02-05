Θανάσης Σκουρτόπουλος: Ο προπονητής – στρατιώτης της Εθνικής και το… “δράμα” του Πεκίνου

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος αποτέλεσε μία χαρακτηριστική φιγούρα για το ελληνικό μπάσκετ όντας πάντα παρόν από διάφορα πόστα και προσφέροντας με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη του.

Από την δημιουργία ανταγωνιστικών ομάδων στην Α1 και θητεία σε μεγάλους συλλόγους όπως στην ΑΕΚ, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος βγήκε από τα σπλάχνα του ελληνικού μπάσκετ, ενώ υπηρέτησε όποτε του ζητήθηκε την εθνική Ελλάδος ξεκινώντας από το 2014 που ήταν βοηθός του Φώτη Κατσικάρη.

Ο ίδιος έμεινε μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Έλληνα κόουτς και ανέλαβε την εθνική σε μία δύσκολή περίοδος όπου η έλευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημιούργησε προσδοκίες για επιτυχίες όμως η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική.

Ο Έλληνας προπονητής ήταν στον πάγκο της εθνικής ομάδας ανδρών το 2018, όπου τους οδήγησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2019. Παρέμεινε στο «πηδάλιο» μέχρι και το 2022 ολοκληρώνοντας την σταδιοδρομία του στον πάγκο της Εθνικής με 18 νίκες και 5 ήττες.

Ο Σκουρτόπουλος πήρε την προαγωγή από βοηθός σε πρώτο προπονητή με σκοπό να οδηγήσει την ομάδα σε μία δύσκολη περίοδος, όπου η εθνική έψαχνε να φτιάξει ένα κορμό που θα υπηρετεί καλύτερα τις αρετές του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το πλούσιο βιογραφικό

Το 2000 ο Σκουρτόπουλος εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ ως βοηθός προπονητή, συνεργαζόμενος διαδοχικά με τους Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ντράγκαν Σάκοτα και Φώτη Κατσικάρη, ενώ είχε και την εποπτεία του αναπτυξιακού προγράμματος του συλλόγου.

Με την ΑΕΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2001 και το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002. Το 2005 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Πανελλήνιο δίπλα στον Αργύρη Πεδουλάκη.

Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που έλαβε στην καριέρα του ήρθε το 2008, όταν αναδείχθηκε δεύτερος καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα από τους εκπροσώπους του αθλητικού Τύπου.

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Η πίεση και η αποτυχία στο Μουντομπάσκετ της Κίνας

To 2019 η μοίρα των έφερε μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση όταν οδήγησε την Εθνική στο Μουντομπάσκετ του 2019 στη Κίνα. Η Εθνική δέχτηκε ήττα σοκ στον πρώτο γύρο από την Βραζιλία (79-78) και τερμάτισε 2η στον όμιλο της πρώτης φάσης του Μουντομπάσκετ με αποτέλεσμα να θέλει συγκεκριμένο αποτέλεσμα απέναντι στην Τσεχία στον 2ο γύρο.

Στο δεύτερο γύρο, σε όμιλο με Τσεχία, Βραζιλία και ΗΠΑ, η Εθνική τερμάτισε στην 3η θέση τελειώνοντας τις υποχρεώσεις της με νίκη επί της Τσεχίας.

Ειδικότερα, η Ελλάδα χρειαζόταν νίκη με συγκεκριμένη διαφορά πόντων για να περάσει ως δεύτερη μετά τις ΗΠΑ. Ο ομάδα του Σκουρτόπουλου πήρε το ροζ φύλλο με 84-77, αποτέλεσμα όμως που δεν έφτανε για να βρεθεί στα νοκ άουτ του Μουντομπάσκετ.

Στην επαύριον του αγώνα, ακολούθησε σκληρή κριτική καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βραχυκύκλωσε από την σκληρή άμυνα των Τσέχων μένοντας στους 12 πόντους. Με το μεγαλύτερο όπλο της αφοπλισμένο η Εθνική δεν μπόρεσε να καλύψει την διαφορά και να συνεχίσει την πορεία στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας κόουτς πήρε την ευθύνη για τον αποκλεισμό στις δηλώσεις μετά τον αγώνα και αποκάλυψε ότι η πορεία του στην Εθνική φτάνει στο τέλος του καταλήγοντας ότι μάλλον το προπονητικό σταφ δεν ενέπνευσε τους παίκτες.

“Προσπαθήσαμε σκληρά, κατηγορηθήκαμε για τα πάντα. Ίσως να μην εμπνεύσαμε. Δουλέψαμε σαν σκυλιά για 15 μέρες. Ευχαριστώ τους παίκτες που με τίμησαν. Κατόπιν εορτής έχουμε να πούμε πολλά. Η ομάδα είχε σχεδιαστεί με τον Ντόρσεϊ και μετά αλλάξαμε το πλάνο με τους φόργουορντ. Ο Παπανικολάου μπορεί να μην ήταν αποτελεσματικός στο σουτ αλλά έκανε τα πάντα, όπως η καρδιά. Του το είπα. Το σουτ μία μέρα θα μπει μία όχι. Έπρεπε να δουλέψουμε πιο ομαδικά και πρώτος από όλους εγώ. Κάπου εδώ τελειώνουμε».

«Δεν ξέρω τι φταίει στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχει την στήριξη και το status που είχε τα προηγούμενα χρόνια μέσα στο παρκέ. Είμαι χρόνια στην Εθνική ομάδα και το θέμα είναι παρατεταμένο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε έναν κορμό, με αγάπη, χωρίς συγκράτηση και σκοπιμότητα. Να δίνουμε το 100%”.

Η Εθνική επέστρεψε στις επιτυχίες μόλις το περασμένο καλοκαίρι με το χάλκινο στο EuroBasket 2025, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρηση του. Ο ίδιος έβαλε και αυτός το λιθαράκι του όντας ένα δάσκαλος για το ελληνικό μπάσκετ και ένας άνθρωπος που το υπηρέτησε με πάθος από όλα τα πόστα.