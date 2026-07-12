Γαλλία: Φωτιά σε τεράστια δασική έκταση κοντά στο Παρίσι – Έχει κάψει δεκάδες στρέμματα

Πυρκαγιά που ξέσπασε αργά σήμερα το απόγευμα στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, είναι «εξαιρετικά σφοδρή» και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, προερχόμενα από τη νότια Γαλλία, θα αναπτυχθούν για την κατάσβεσή της, έγινε γνωστό από πυροσβέστες.

Αυτή η ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροπλάνων στην περιφέρεια του Παρισιού γίνεται «για πρώτη φορά», δήλωσε από την πλευρά του ο αντισυνταγματάρχης Ερίκ Μπροκαρντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Γαλλίας.

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Η φωτιά, που εκδηλώθηκε προς την κατεύθυνση της κοινότητας του Νουαζί-συρ-λ’Εκόλ, έχει κάψει δεκάδες στρέμματα, διευκρινίσθηκε από εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα θα ενισχύσουν επίσης τις προσπάθειες κατάσβεσης. 🔥Prudence, la forêt de Montmorency brûle ! Un important feu de forêt se produit entre Piscop et Domont #valdoise avec d’importants moyens déployés.



Les images montrent l’étendu du sinistre et la situation reste très sensible durant les prochaines heures.



Vidéo de Jean Ousmail pic.twitter.com/vQ3Sr0VkgH— Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) July 12, 2026

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον αυτοκινητόδρομο A6, που συνδέει το Παρίσι με τη Λιόν και τη νοτιοανατολική Γαλλία, ενώ προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας που συνδέουν το Παρίσι με τη Λιόν, έκανε γνωστό ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.