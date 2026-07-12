Διαφθορά στην Ομοσπονδία Πυγμαχίας: Οι αδικαιολόγητες δαπάνες με πολυτελή ξενοδοχεία και… ροζ κανίς – Το πόρισμα του ΥΠΟΙΚ

Σοβαρά ερωτήματα για υπόθεση διαφθοράς στην Ομοσπονδία Πυγμαχίας προκύπτουν σε πολυσέλιδο πόρισμα του υπουργείου Οικονομικών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκατοντάδες τραπεζικές κινήσεις, παραστατικά, λογιστικές εγγραφές, συμβάσεις και αποφάσεις των διοικήσεων που αποκάλυψαν σειρά δαπανών για τις οποίες δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.

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Στις “αναγκαίες” δαπάνες καταγράφονται αγορές κινητών τηλεφώνων iPhone, ηλεκτρονικών παιχνιδιών για κονσόλα PlayStation, προϊόντων από καταστήματα αφορολόγητων ειδών και σούπερ μάρκετ, αλλά και η αγορά ενός διακοσμητικού αντικειμένου που περιγράφεται στα παραστατικά ως «σκύλος ροζ κανίς».

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζικών λογαριασμών της Ομοσπονδίας και στις μεταφορές χρημάτων προς προσωπικούς λογαριασμούς.

Άνω των 100.000 ευρώ οι μεταφορές σε λογαριασμούς

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, στον έλεγχο καταγράφηκαν τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 107.569,45 ευρώ προς προσωπικούς λογαριασμούς του τότε προέδρου της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο τότε πρόεδρος διέθετε χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με λογαριασμό της Ομοσπονδίας, καθώς και αποκλειστική πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής. Αυτό, σύμφωνα με την ελεγκτική έκθεση, του επέτρεπε να πραγματοποιεί πληρωμές, αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων χωρίς να μεσολαβούν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί εσωτερικής έγκρισης.

Ακόμη και μετά την απομάκρυνσή του από τη διοίκηση, η χρεωστική κάρτα φέρεται να παρέμενε στην κατοχή του, ενώ οι κωδικοί ασφαλείας για την έγκριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών εξακολουθούσαν να αποστέλλονται στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο. Το στοιχείο αυτό διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφορά και τις αποκαλούμενες «ταμειακές διευκολύνσεις». Επρόκειτο για ποσά που καταβάλλονταν στον τότε πρόεδρο και καταχωρίζονταν προσωρινά στα λογιστικά βιβλία, χωρίς όμως να επιστρέφονται εγκαίρως.

Εκτενής έλεγχος έγινε και στις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής σε ξενοδοχεία. Οι ελεγκτές αντιπαρέβαλαν τα τιμολόγια με τα προγράμματα αγώνων και τις επίσημες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, χωρίς σε αρκετές περιπτώσεις να εντοπίζουν στοιχεία που να αιτιολογούν τις μετακινήσεις.

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Τα ευρήματα δεν έμειναν μόνο σε επίπεδο παρατηρήσεων, καθώς οι ελεγκτές προχώρησαν σε οικονομικούς καταλογισμούς εις βάρος μελών των διοικήσεων. Τα υψηλότερα ποσά ξεπερνούν τις 36.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν καταλογισμοί από περίπου 18.000 έως 32.000 ευρώ και μικρότερες επιβαρύνσεις, ανάλογα με την ιδιότητα και τον βαθμό ευθύνης που αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο.

Στο πόρισμα γίνεται ακόμη αναφορά σε πιθανή απόκρυψη εισοδήματος άνω των 22.000 ευρώ, καθώς και σε αμοιβές συνολικού ύψους 87.090 ευρώ, για τις οποίες εξετάζεται εάν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και εάν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση.