Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Κατέρρευσε μέρος της οροφής – Περιορίστηκε η φωτιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής μετά την φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της Αττικής.

Η φωτιά έχει περιοριστεί, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μέρος της σκεπής έχει καταρρεύσει.

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Αρχικά στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα και στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα και 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων: Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση μηνύματος 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.

Λόγω της μεγάλης έκτασης του συμβάντος και των πυκνών καπνών που κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα στις 20:20 μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής οδηγίες αυτοπροστασίας, λόγω των καπνών από την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι το κτίριο ήταν κλειστό κατά την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να αποφύγουν την έκθεση στους πυκνούς καπνούς.

Στο μήνυμα αναφερόταν: «Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο βραχιονοφόρα οχήματα και ένα ειδικό όχημα αναπνευστικών συσκευών.

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Παράλληλα, στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συνέδραμαν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο περιορίστηκε σημαντικά εντός του κτιρίου, ωστόσο οι δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μετέβη στην περιοχή και ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή του Γουδή μετά την πυρκαγιά, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτιριακό συγκρότημα, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.

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Παράλληλα, πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

Στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μπάτμιντον.

Στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.