Γιανίκ Σίνερ – Σάσα Ζβέρεφ 3-1: Κυρίαρχος στο Wimbledon ο Ιταλός τενίστας

Ο Γιάνικ Σίνερ βρέθηκε να χάνει 1-0 σετ πριν κάνει την ολική ανατροπή στο μεγάλο τελικό του Wimbledon και έφθασε στη νίκη με 3-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) επί του Σάσα Ζβέρεφ και κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά το βρετανικό Γκραν Σλαμ,

Μετά από δύο σετ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και το τάι μπρέικ, ο Γιανίκ Σίνερ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και “λύγισε” τον Σάσα Ζβέρεφ κατακτώντας τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του.

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Σίνερ και Ζβέρεφ έδωσαν μία φοβερή “μάχη” δύο ωρών στα δύο πρώτα σετ, με αμφότερους να κρατούν μέχρι τέλους τα σερβίς τους. Ο Γερμανός έκανε μάλιστα το 1-0 στο τάι μπρέικ και “άγγιξε” το 2-0 στη συνέχεια, αλλά ο Ιταλός ισοφάρισε τον αγώνα. 🏆 Jannik Sinner 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/slHSSN6DCE— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Με δύο μπρέικ στα επόμενα δύο σετ, ο Ιταλός τενίστας έκανε το 3-1 και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Wimbledon, φθάνοντας σε ηλικία μόλις 25 ετών τα 6 Γκραν Σλαμ στην καριέρα του.