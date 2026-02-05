Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος

Πένθος στον ελληνικό αθλητισμό καθώς έφυγε από την ζωή σήμερα Πέμπτη 05/02 στα 60 του ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Ο Έλληνας προπονητής ήταν στον πάγκο της εθνικής ομάδας ανδρών το 2018, όπου τους οδήγησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2019. Παρέμεινε στο «πηδάλιο» μέχρι και το 2022 ολοκληρώνοντας την σταδιοδρομία του στον πάγκο της Εθνικής με 18 νίκες και 5 ήττες.

Είχε βρεθεί και στον πάγκο της Εθνικής Κατάρ από το 2023 έως το 2024, ενώ από το 2023 είχε εγκατασταθεί στο εξωτερικό. Ανέλαβε την Αστόρια Μπίντγκοζ στην Πολωνία καθώς και την Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ.

Γεννήθηκε στις 23 Μαϊου του 1965 και ως παίκτης πέρασε από ομάδες όπως η ΑΕΚ, Παγκράτι και Γ.Σ. Δαφνίου, ενώ αποτέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από την Γ.Σ. Δαφνίου, την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στα «μεγάλα σαλόνια» των εθνικών κατηγοριών. Αργότερα βρέθηκε στον πάγκο του Αιγάλεω, του ΟΦΗ, ενώ το 2000 βρέθηκε στο πλάι του Ντούσαν Ίβκοβιτς ,Ντράγκαν Σάκοτα και του Φώτη Κατσικάρη στην ΑΕΚ ως βοηθός προπονητή.

Ο ρόλος του στην ομάδα ήταν καθοριστικός, αναλαμβάνοντας το αναπτυξιακό κομμάτι της Ένωσης, πανηγυρίζοντας ένα πρωτάθλημα Ελλάδος το 2002 και το Κύπελλο Ελλάδος το 2001. Το 2005 αποχώρησε από την ΑΕΚ και βρέθηκε δίπλα στον Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο.

Την επόμενη χρονιά ανέλαβε το Αιγάλεω μέχρι το 2009 όπου έκανε αυτό που ήξερε καλύτερα, να τον ανεβάσει στην μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά. Το 2009-10 πέρασε από το Γ.Σ. Περιστερίου πριν επιστρέψει ξανά στον Πανελλήνιο ως βασικός προπονητής την σεζόν 2011-12.

Η ομάδα του κατάφερε να πάει μέχρι τους 16 του Εurocup και αργότρεα αποχώρησε για δε΄τερη φορά από την ομάδα. Το 2012 ήταν στον Ίκαρο Καλλιθέας και το 2012-2013 στον Πανιώνιο, ενώ την επόμενη χρονιά ανλαβε τον Γ.Σ. Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο.

Από το 2014 έως το 2016 ήταν στον Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου, ενώ το 2017 ανέλαβε τον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2017–2018 ανέλαβε τον Γ.Σ.Λ. Φάρος, ενώ παράλληλα ήταν βοηθός προπονητή την Εθνική Ελλάδας Ανδρών, δίπλα στον Φώτη Κατσικάρη και μετά στον Κώστα Μίσσα.

Τελευτάια ομάδα που ανέλαβε στην Ελλάδα ήταν ο Ηρακλής το 2021.

